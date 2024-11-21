Кинолог рассказал, какие игры вредят здоровью собак

Игра — это важная часть жизни любой собаки, но выбирать активности для питомцев следует правильно. Часть игр может пагубно отразиться на психологическом здоровье гиперактивных четвероногих. К каким играм следует относиться с осторожностью, в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не все игры одинаково хороши для собак, некоторые из них принесут больше вреда, чем пользы. Например, гиперактивным собакам не подойдут игры, которые сопровождаются высокой эмоциональной составляющей: игра в мяч, при которой питомец излишне перевозбуждается, не может усидеть на месте, а затем не может успокоиться. Собака не должна перевозбуждаться, как только вы видите, что питомец стал излишне эмоциональным, — успокойте его», — посоветовал Голубев.

Игра с лазерной указкой

Некоторые собачники решаются на покупку лазерных указок для того, чтобы заинтересовать своего питомца игрой в домашних условиях или на улице. Однако хозяева собак не учитывают, что в этой игре отсутствует финальный этап — поймать свою «добычу». Собака просто гоняется за светящейся точкой, которую никогда не сможет поймать. Это может вызвать сильное недовольство и возбуждение у питомца. Пес может даже застрять в этой игре и постоянно ожидать появления лазерного луча.

Игры с перетягиванием

Собачьи игры с перетягиванием могут вызвать беспокойство и недовольство у животного. Специальные игрушки, имитирующие перетяжку, представляют собой канатик с мячом на одном конце и липучкой на другом. Собака пытается вытянуть мяч, но он крепко держится на месте, вызывая у питомца чувство неудовлетворенности. Это может вызвать излишнюю активность питомца или даже агрессию.

Длительные игры с сородичами без контроля

Игры без контроля на выгульных площадках могут привести к неприятным последствиям, конфликтам и травмам. Если владелец собаки позволяет ей бегать вольно на площадке, не следя за взаимодействием с другими животными, это может привести к непредвиденным ситуациям. Из-за отсутствия контроля над эмоциями питомца можно не заметить, как он перевозбудился, что впоследствии может привести к конфликту с другими собаками. Такой негативный опыт взаимодействия с сородичами может отрицательно сказаться на поведении животного.

Активные игры для возбудимых собак

Подвижные игры плохо влияют на активных собак, и поэтому таким животным не рекомендуется физическая нагрузка с высокой эмоциональной отдачей. Гиперактивным собакам лучше обеспечить спокойную атмосферу, в которой они не будут перевозбуждаться. Для этого важно установить четкий распорядок дня, организовать игры в определенное время, которые помогут питомцу потратить энергию, не вызывая излишнего возбуждения.

Собаки — это те животные, которые очень любят игры, но важно правильно выбрать подходящую игру для той или иной породы, чтобы животное правильно расходовало энергию и развивало естественные способности и инстинкты.