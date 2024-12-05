Кинолог рассказал, какая музыка вызывает у собак радость или беспокойство

В Сети часто появляются ролики, на которых собаки начинают выть под музыку. Зрители в этот момент думают, что животному нравится композиция, но это не всегда так. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, как на самом деле собаки воспринимают музыку.

«Нужно понимать, что собаки иначе, чем человек, воспринимают звуки из-за более чувствительных барабанных перепонок. Им могут нравиться звуки определенной частоты, есть даже специальные аудиозаписи, которые создаются с учетом восприятия звука собаками. В том звучании, в котором мы воспринимаем музыку, питомцы ее не слышат, поэтому разделить с вами ваши музыкальные вкусы они могут далеко не всегда», — пояснил Голубев.

Исследователи из университета Колорадо провели любопытный эксперимент, изучая влияние различных музыкальных направлений на поведение собак. В течение 45-минутных сессий они наблюдали за реакцией животных на музыку, чередуя ее с периодами тишины. Результаты оказались впечатляющими: медитативные композиции способствовали расслаблению, классика вызывала дремоту, а тяжелые жанры приводили к беспокойству.

Интересно, что восприятие звуков у собак кардинально отличается от человеческого. В то время как люди лучше улавливают низкочастотные звуки, питомцы демонстрируют повышенную чувствительность к высоким частотам. Это различие в слуховом восприятии становится предметом постоянного интереса научного сообщества, и ученые по всему миру регулярно проводят исследования музыкальных предпочтений четвероногих друзей.

Реакция собак на музыку

Интересно, что каждая собака реагирует на музыку по-своему: одни начинают подпевать мелодии, другие остаются равнодушными, а некоторые и вовсе предпочитают скрыться от звуков в укромном уголке, некоторые ведут себя так, как будто радуются.

Хотя слух собак значительно острее человеческого и охватывает более широкий частотный спектр, это не означает, что они воспринимают музыку так же, как люди. Парадоксально, но тонкие музыкальные нюансы, например, переходы между соседними клавишами фортепиано, которые человек легко различает, могут остаться незамеченными для собачьего уха.

Ученые пытаются разгадать, как именно питомцы воспринимают музыкальные произведения и какое влияние оказывают различные звуки на их эмоциональное состояние. Индивидуальные особенности восприятия музыки у собак можно сравнить с человеческими — каждый имеет свои предпочтения и по-своему реагирует на различные мелодии.

Специально разработанные музыкальные композиции для собак становятся все более востребованными среди владельцев животных. Домашние питомцы способны улавливать определенные звуковые частоты, недоступные человеческому уху, и именно на этих частотах записываются особые мелодии для питомцев. Такие произведения оказывают успокаивающее действие на животных, помогая им достичь состояния умиротворения. Хотя традиционная музыка воспринимается собаками совершенно иначе, чем людьми, они все же могут составить компанию своим хозяевам при прослушивании классических произведений. Стоит отметить, что реакция домашних любимцев на обычную человеческую музыку может быть разной.

Когда владелец слушает классическую музыку и погружается в состояние умиротворения, его четвероногий друг улавливает эту атмосферу и тоже начинает чувствовать спокойствие. Вовсе не потому, что собака разбирается в произведениях великих композиторов — просто животные очень чутко реагируют на эмоциональное состояние своих хозяев. Поэтому совместное прослушивание музыки становится отличным способом снять напряжение для обоих.