Кинолог рассказал, как сделать вечерние прогулки с собакой безопасными

В осенний и зимний периоды не все собаководы успевают погулять с питомцем до наступления темноты. Вечером собаку можно легко потерять из виду, а во время прогулки вдоль дорог ее может не заметить автомобилист, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Прогулки в темное время суток несут в себе некоторые риски. Важно использовать специальные аксессуары, которые помогают лучше видеть собаку в темноте, кроме того необходимо внимательно следить за перемещениями животного. Это поможет вам обезопасить любимца на прогулках», — сказал Голубев.

Он подчеркнул, что в темное время суток некоторые питомцы могут пугаться прохожих и любых окружающих звуков. Также, гуляя в привычном месте, собака не может сориентироваться, где она находится. Из-за этого она может пугливо озираться, лаять на любые звуки, тянуть поводок. Лучше не отпускать питомца с поводка, так как он может испугаться и убежать.

По словам эксперта, маячок или специальный светящийся ошейник помогут лучше видеть свою собаку в темноте. Маячок может быть закреплен на ошейнике, при этом некоторые устройства обладают двумя режимами работы: постоянным свечением или миганием.

Ошейники с подсветкой представлены в двух вариациях: в виде светящейся ленты, которая крепится в качестве дополнительного элемента к основному ошейнику, и в виде полноценного ошейника с карабином.

Специалист посоветовал не забывать, что в темное время суток водитель действительно может не заметить собаку. Избежать трагедии помогут светоотражающие элементы на одежде для собаки. Еще подойдут светоотражающие рулетки, поводки и адресники.

Кинолог рассказал, что часто владельцы отпускают собаку с поводка во время игры в мяч или в диск-фрисби. При этом в процессе можно легко потерять питомца, если на нем не будет заметных в темноте аксессуаров. В таком случае следует приобрести специальные мячики и другие светящиеся игрушки.

«Светящиеся элементы помогают хозяину не потерять питомца из вида и сделать прогулку безопасной в темное время года, но не стоит забывать и о должном воспитании любимца. Ваша собака должна знать и откликаться на свою кличку, уметь выполнять команды „Нельзя!“, „Ко мне!“, „Рядом!“, „Стой!“» — отметил кинолог.

Эти базовые навыки помогут владельцам не только обезопасить собаку во время прогулки, но и сделать жизнь с питомцем комфортной в любое время года, заключил Голубев.