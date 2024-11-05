Кинолог рассказал, как различные звуки влияют на собак

Резкий громкий звук может напугать и причинить дискомфорт собакам, в особенности тем, у которых есть проблемы со слуховым аппаратом. Таких животных необходимо защищать от воздействия громкого звука, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собака может отреагировать на громкий звук, при этом поведение у разных питомцев будет отличаться: кто-то попытается спрятаться, другие сорвутся и убегут, третьи просто начнут нервничать», — объяснил кинолог.

Если собака находится под воздействием сильного и постоянного шума, у нее может участиться пульс и дыхание, в этот момент расходуется много энергии и кислорода. При этом внешне вы можете не заметить никаких признаков, однако этот звук будет влиять на животное.

«Стоит отметить, что одна и та же собака может резко реагировать на гром, но при этом абсолютно спокойно относиться к звукам взрывающихся фейерверков. Это зависит не только от особенностей собачьего слуха, но и от индивидуальных характеристик питомца», — добавил Голубев.