Кинолог предупредил об опасности разгрузочных дней для собаки

Если у собаки сбалансированный рацион, нет расстройства пищевого поведения или других проблем с едой, то все системы организма питомца работают слаженно, ему не нужны разгрузочные дни, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например, если животное отравилось», — сказал Голубев.

По его словам, многие собаководы думают, что разгрузочный день — это способ снизить нагрузку на органы пищеварения, детоксикации и выделительной системы. Но данный метод чаще всего используют те, кто пытается привести тело в форму. Не нужно переносить человеческие пищевые привычки на животных.

Он добавил, что если собака получает сбалансированное питание, хозяин уделяет должное внимание физической активности питомца, следит за режимом сна, регулярно проверяет здоровье и не наблюдает расстройство пищевого поведения (например, переедание), то собаке не нужны разгрузочные дни.

Самовольными разгрузочными днями, по мнению специалиста, можно принести организму собаки больше вреда, чем пользы. Отказ от пищи может спровоцировать не только дефицитные состояния, но и нарушения пищевого поведения. Собака будет бояться, что ее не покормят, и жадно есть впрок. Кроме того, питомец может начать защищать миску, демонстрируя агрессивное поведение, а еще начать попрошайничать: питомец будет буквально преследовать хозяина и членов семьи, чтобы выпросить еду.

Как уточнил кинолог, разгрузочные дни нужны при проблемах со здоровьем собаки.

Например, питомец теряет аппетит из-за недомогания, к этому добавляются проблемы с ЖКТ, рвота, диарея. Возможно, что тогда потребуется разгрузочный день. Его применяют не очищения кишечника, а чтобы не раздражать слизистую оболочку пищеварительного тракта и не перегружать пищеварительную систему. Решение о разгрузочных днях должен принимать не хозяин, а ветеринар.

Специалист подчеркнул, что самолечение может повлечь за собой ухудшение состояния животного. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение.