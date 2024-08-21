Кинолог пояснил, можно ли возить здоровую собаку в коляске на прогулке

В современном мире для собак создают свои кофейни, в ресторанах им предлагают отдельное меню, а некоторых питомцев даже водят в спа-салоны. Сейчас также стали пользоваться большой популярностью коляски для собак. Однако хозяевам стоит быть уверенными, нужно ли возить своего питомца в коляске, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Все чаще можно встретить на улице собак, которых любящие владельцы везут в коляске. Конечно, если этого требует состояние здоровья питомца, то такой способ передвижения облегчит состояние, но приучать здоровую собаку к прогулкам в коляске не стоит», — заявил Голубев.

По его словам, если у питомца нет серьезных проблем, ему просто необходимо двигаться самостоятельно.

«Вне зависимости от размера и характера любимца, ему важно социализироваться, общаться с сородичами, нюхать метки, изучая окружающий мир. Использовать коляску можно только в крайних случаях», — добавил эксперт.

Зачем собаке коляска

Многие владельцы и заводчики используют специальные коляски для передвижения собак на выставке. Во-первых, из-за оформления документов, поиска ринга и многих других факторов участнику выставки удобнее и быстрее возить собаку в коляске. Во-вторых, собак тщательно подготавливают к любому выставочному мероприятию: моют со специальными шампунями и кондиционерами, выстригают шерсть, делают «прически» и т. д. Передвижение на коляске гарантирует хозяину, что его собака выступит красивой и ухоженной, а уже после выставки питомец может вдоволь набегаться.

Кроме того, некоторые собаководы используют коляску для передвижения собак, которые имеют какие-либо проблемы со здоровьем, так питомец может погулять на свежем воздухе, а не все время сидеть дома. Также коляски используют и владельцы маленьких щенков во время карантина, ведь питомец без прививок не может самостоятельно гулять на улице из-за возможных рисков, а в коляске изучать мир безопасно.

Кого не стоит возить в коляске

У любого здорового питомца должна быть возможность полноценно проживать свою собачью жизнь, которая включает прогулки, общение с сородичами, обнюхивание меток. Есть владельцы, которые буквально не отпускают собак с рук или возят их в колясках. Очеловечивая своего питомца, они только вредят ему.

Если у питомца нет проблем со здоровьем или ему не нужна коляска в связи с конкретной ситуацией (участие в выставке, карантин и т. д.), то не нужно приучать его к этому средству передвижения. Вне зависимости от породы, размера, характера и возраста собаки, ей важно получать новую информацию, двигаться самостоятельно, социализироваться. Сидя в коляске, питомец не сможет полноценно контактировать с окружающим миром. Кроме того, отсутствие физических нагрузок рано или поздно скажется на здоровье любимца.

Не стоит лишать собак возможности изучать мир самостоятельно — следует использовать коляски только в случаях крайней необходимости.