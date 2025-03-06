Кинолог перечислил породы собак, которые подойдут трудоголикам

Бывает, что обстоятельства складываются таким образом, что у собаковода совершенно не хватает времени на занятия с собакой, поскольку большую часть дня он проводит на работе. Однако желание приходить домой к любимому питомцу, порой сильнее обстоятельств. Не нужно отказываться от возможности иметь четвероногого друга, ведь для трудоголиков тоже есть подходящие породы, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если из-за работы у вас нет возможности уделять достаточное количество времени питомцу, попробуйте подобрать себе более спокойную породу собак, представители которой не нуждаются в длительных прогулках и высоких физических нагрузках. Дог-френдли культура стремительно развивается: многие общественные пространства разрешают брать с собой питомцев, и даже появляются офисы, в которых разрешено приходить на работу вместе с собакой. Если вы обладатель небольшого компаньона — это отличная идея проводить время вместе с собакой, при этом не отрываясь от работы», — рассказал Голубев.

Ши-тцу

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Эти красивые собаки-компаньоны имеют уравновешенный характер и дружелюбный нрав. Питомцы, конечно, любят прогулки на свежем воздухе, но не будут страдать, если по каким-то причинам у вас не получается выводить собаку на очень долгую активную прогулку. Питомцы этой породы с удовольствием подождут хозяина с работы и не будут громить квартиру в его отсутствие.

Брюссельский гриффон

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Настоящие тихони брюссельские гриффоны готовы следовать за своим хозяином. Они имеют устойчивую психику, добродушный характер и веселый нрав. Для хозяина гриффон станет отличным компаньоном и верным другом. Эти питомцы могут нуждаться в тесном контакте с хозяином, поэтому, если он работает в дог-френдли офисе, собака может стать ему отличным коллегой.

Японский хин

Фото - © Arnaud 25. Собственная работа/Wikipedia.org

Эта порода собак подойдет большинству начинающих собаководов, поскольку они обладают добрым, спокойным нравом и легко приспосабливаются к образу жизни хозяина. Им не нужно много пространства и постоянного внимания. Собаку можно взять с собой в офис, такой миниатюрный компаньон не помешает рабочему процессу, конечно, если владелец занимался его воспитанием и обучил хорошим манерам. Собаки этой породы в меру игривые и не нуждаются в высоких физических нагрузках.

Чихуахуа

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Это идеальные напарники собаководу-трудоголику. Собаки этой породы готовы сопровождать своего хозяина в офис, на встречу и даже на корпоратив. Они легко адаптируются к новой обстановке, не требуют длительных прогулок и в случае, если рабочая встреча задержалась, могут справить нужду на пеленку. Однако нужно понимать, что этим собакам важно находиться рядом с человеком, им будет сложно сидеть дома в одиночестве в ожидании хозяина.

«Выбирая себе собаку, важно понимать, что, вне зависимости от ее породы и активности, ей нужно уделять свое время. Нельзя переложить обязанность любить, воспитывать и заботиться о питомце на кого-то другого. Если вы хотите завести друга, но не уверены, что сможете вписать хотя бы короткие ежедневные прогулки и 10–15-минутные занятия с любимцем в свой рабочий график, лучше отказаться от этой идеи», — заключил кинолог.