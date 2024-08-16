Кинолог объяснил, почему не стоит подкармливать бездомных собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рекомендовал россиянам отказаться от подкормки бездомных собак на улице, так как животные начнут считать территорию, где получают еду, своей и будут ее защищать, нападая на чужаков — на других четвероногих и людей.

Ежегодно в третью субботу августа будет отмечаться Всемирный день бездомных собак. К этой дате Владимир Голубев рассказал, как правильно оказывать помощь животным и не создавать для себя потенциально опасные зоны.

«Каждой собаке нужен хозяин, она не должна находиться на улице. К сожалению, проблема с безнадзорными животными существует, в некоторых регионах это достаточно острый вопрос. Многие не знают, как помогать таким животным. Большая ошибка из жалости подкармливать их. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая может разрастаться и начать охранять место, где их кормят. Своей добротой вы создаете опасные ситуации для окружающих», — рассказал Голубев.

Специалист дал три совета, как на самом деле можно помочь бездомным собакам. Первое — это сообщить в органы местного самоуправления и органы государственного ветеринарного надзора о месте, где обитают стаи собак. Сотрудники вышеуказанных учреждений должны будут отреагировать, отловить и поместить собак в специализированные приюты.

Второе — это перестать периодически кормить бездомных собак. На самом деле это лишь создает иллюзию помощи, а по факту усугубляет проблему. Животные начнут размножаться и защищать свою территорию. Третий совет — это попытаться найти дом для четвероногого.

«Внешне определить здоровье собаки не сможет даже ветеринарный врач. Если вы заметили явные симптомы бешенства (избыточное слюноотделение, судороги, проблемы с дыханием, немотивированная агрессия), не подходите к животному и сообщите об этом в госслужбу. Если же вы решили помочь собаке, то вступайте в контакт аккуратно. Убедитесь, что собака настроена на общение, не кормите с рук, если удастся надеть на животное ошейник, отвезите его в ветеринарную клинику для сдачи необходимых анализов», — порекомендовал кинолог.

Только после того, как будет понятно, что собака здорова и дружелюбна, можно постараться найти ей дом или забрать себе, если есть такая возможность.

Общие советы

Голубев отметил, что помогать бездомным животным достаточно просто, если начать с себя: адекватно оценивать возможность ухаживать за питомцем до того, как взяли за него ответственность, можно перечислять средства в помощь приютам для животных, а также не допускать жестокого обращения с ними, не поощрять разведенцев, не подкармливать бездомных собак и не проходить мимо этой проблемы.

В этом году Всемирный день бездомных животных выпадает на 17 августа. Россия — одна из многочисленных стран, которая не проходит мимо этой даты. Активисты привлекают внимание общественности к проблемам животных и рассказывают, как им можно помочь.