Кинолог назвал опасные условия для купания собак

Кинолог Голубев — о купании собак: вакцинация и обработка не дают 100% защиты

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, в каких случаях купание в реке может быть опасно для собаки и какие меры безопасности необходимо соблюдать, сообщает RT .

По словам специалиста, перед началом купального сезона питомец должен быть привит и обработан от паразитов. После вакцинации необходимо выдержать карантин не менее двух недель.

«Нужно учесть, что вакцинация и обработка не дают стопроцентной защиты, но значительно снижают риск осложнений и заболеваний с летальным исходом», — рассказал Голубев.

Он подчеркнул, что для купания подходит только проточная вода. Стоячие водоемы, пруды, фонтаны, заросшие тиной заводи и пересыхающие речки представляют угрозу из-за бактерий и биологических следов диких животных.

«Купание в таком месте смертельно опасно», — предупредил он.

Перед тем как пустить собаку в воду, специалист посоветовал проверить глубину и дно на наличие коряг и ила. С собой следует брать запас чистой воды, чтобы питомец не пил из реки и чтобы после купания можно было смыть грязь.

Голубев также отметил риск переохлаждения и опасность резкого перепада температур для сердца. Если собака не хочет купаться, заставлять ее не стоит.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России запрещено посещать оборудованные пляжи с домашними животными, кроме собак-поводырей. За нарушение предусмотрен административный штраф.

