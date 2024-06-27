Кинолог Голубев рассказал об опасности вейпа для собаки

Вдыхание дыма от сигарет или вейпа вредно не только для человека, но и для собак. Не все задумываются, но пассивное курение такое же вредное, как активное, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Питомцы, чьи хозяева систематически курят в их присутствии, оказываются под воздействием вредных веществ точно так же, как и сами курильщики. Что касается вейпов, то жидкости для курения часто содержат пропиленгликоль, при разложении которого выделяются вредные для организма токсические вещества», — заявил Голубев.

Почему вейп вреден для собаки?

Помимо того, что собака будет вдыхать вредный дым от вейпа, не нужно забывать о невероятно чувствительном обонянии питомца. Как правило в жидкость для курения добавляют сильные ароматизаторы. Резкие запахи могут не только доставить дискомфорт собаке, но и притупить обоняние или даже навредить здоровью.

«Нужно быть предельно внимательным, находясь рядом с собакой с вейпом, если вы знаете, что у вашего питомца есть аллергия или заболевания дыхательной системы. В этом случае дым может усугубить состояние питомца», — подчеркнул кинолог.

Он подчеркнул, что жидкости для вейпов содержат глицерин и пропиленгликоль. Последний при разложении выделяет токсичные органические вещества формальдегида и акролеина. Уже доказано, что курение вейпа может стать причиной хронической легочной недостаточности.

«Собака в этом случае становится пассивным курильщиком. Активное курение отличается от пассивного только тем, что струя вдыхаемого дыма может достигать 100 градусов и вызывать ожоги легочных путей. В остальном вред от пассивного курения такой же. То есть собака, как и курильщик, вдыхает около 70% веществ, которые содержатся в дыме», — отметил специалист.

Последствия вдыхания дыма для собаки

При постоянном вдыхании дыма от вейпа у питомца может наблюдаться тяжелое дыхание, ухудшение обоняния, кашель. В тяжелых случаях есть риск развития легочных заболеваний. Если в курительной жидкости содержатся психотропные вещества, это может повлиять на собаку: она станет малоактивной, вялой и даже угнетенной.

Помимо вредного дыма от вейпа, есть риск, что собака случайно найдет устройство для курения и разгрызет его. В некоторых жидкостях для курения содержится никотин.

«Даже небольшое количество никотина может привести к тяжелому отравлению и гибели животного. Последствия отравления будут зависеть от количества проглоченного никотина, веса, возраста и состояния здоровья питомца. Токсическая доза никотина для собак — 20–100 мг», — заявил Голубев.

Если человек курит и не может отказаться от этой привычки, нужно быть внимательным к здоровью любимца. Его важно оградить от дыма. Устройства для курения нужно хранить в недоступном для питомца месте.