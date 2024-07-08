Кинолог Голубев рассказал о лучших породах собак для семьи

Появление питомца в доме важно обсудить со всеми членами семьи. Даже если все обязанности по воспитанию и уход хозяин возьмет на себя, собака все равно будет взаимодействовать со всеми домочадцами, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, выбирая породу, человеку нужно ориентироваться не только на личные интересы, но и учитывать, что питомец должен хорошо ладить со всеми.

«Когда собака живет в семье, она контактирует со всеми домочадцами. Если, например, супругу нравятся питомцы внушительных размеров с сильными рабочими качествами, а супруге — небольшие компаньоны, потому что ей проще с ними справиться, нужно, как в целом и поступают семьи в подобных вопросах, искать компромиссы», — отметил кинолог.

Лабрадор-ретривер

Он уточнил, что это одна из самых популярных пород среди семейных людей. Это идеальный питомец для семей с детьми — собаки отлично ладят с малышами и спокойно относятся к их шалостям.

«Лабрадор отлично чувствует себя в условиях городской квартиры, но при этом им необходимы ежедневные активные прогулки с физической нагрузкой. Поэтому пес будет отличным напарником всем членам семьи для изучения местных парков и выгульных площадок», — добавил Голубев.

Вельш-корги-пемброк

Как уточнил специалист, собаки данной породы буквально влюбляют в себя. У них милая внешность, дружелюбность, интеллект, преданность. Питомцы хорошо ладят со всеми членами семьи, включая маленьких детей.

У собак почти полностью отсутствует агрессия, направленная на человека. Но стоит помнить, что это все же настоящая рабочая овчарка, хотя и маленького роста. В ее историческом прошлом — тяжелая работа по управлению стадом коров.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Собеседник рассказал, что эти собаки добрые и спокойные, дружелюбные и любознательные. Они с одинаковой любовью и преданностью будут относиться ко всем в семье. Эти животные терпеливы к проказам детей и очень любят играть.

Жизнерадостность и непосредственность делает их отличными компаньонами. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель покажет отличные результаты в дрессировке, поскольку очень любит внимание и похвалу.

Пудель

Собаки данной породы очень контактные и умные, отлично ладят со взрослыми и детьми. Пудель всегда нуждается в одобрении, знаках внимания и любви со стороны хозяина. Он абсолютно не склонен к агрессии.

Собаки этой породы прекрасно поддаются дрессировке и быстро запоминают команды.

Пти-брабансон

Ласковые, любознательные и милые — так можно описать этих собак. Эти обаятельные питомцы любят находиться в центре внимания, поэтому им понравится жить в большой семье.

Они с удовольствием вступают в игру и готовы следовать за хозяином повсюду, этих животных легко можно брать с собой в отпуск и даже на работу.

Главный критерий семейной собаки

«Главным критерием, на который стоит ориентироваться (и породная принадлежность тут отходит на второй план), — это психика животного. Если животное здорово и социализировано, то оно сможет общаться и с детьми, и со взрослыми», — предупредил эксперт.

Он добавил, что при выборе породы стоит обратить внимание на дружелюбность, готовность контактировать с детьми, легкость в обучении.

«Конечно, если вам нравится собака с сильными рабочими качествами, не стоит сразу от нее отказываться, просто будьте готовы к тому, что вам придется серьезно потрудиться: важно грамотно подойти к воспитанию и дрессировке собаки, чтобы и всем членам семьи, и собаке было комфортно», — заключил Голубев.