Кинолог Голубев рассказал, когда можно не выгуливать собаку

Кинолог Голубев: больных собак и щенков во время карантина можно не выгуливать

Кажется, что нет ситуаций, когда можно «официально» отменить выгул. Ведь прогулка для животного — это возможность жить полноценной жизнью, общаясь с сородичами и узнавая новую информацию. Но есть ситуации, когда выгул действительно можно и даже нужно отменить, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Действительно, есть ситуации, в которых выгул можно отменить, это касается животных после операций или больных питомцев, щенков во время карантина или, например, голых собак во время морозов. Но пренебрегать прогулкой без уважительной причины — это лишать собаку социализации, развития и ставить под угрозу ее здоровье», — заявил Голубев.

Болезни и послеоперационный период

Животные после операций, с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата и другими проблемами здоровья, которые напрямую ограничивают свободное и безболезненное передвижение собаки, — это веский повод остаться дома. Хозяину важно получить рекомендации у ветеринарного врача относительно будущих прогулок. Бывает так, что первые дни болезни или после оперативных вмешательств требуют полного покоя и исключения контакта с другими животными.

«В этом случае питомец справляет нужду на пеленку дома, а после восстановления продолжает прогулки на улице. Не пренебрегайте назначениями ветеринарного врача. Например, после некоторых полостных операций есть серьезный риск подхватить инфекцию на улице, поэтому важно ограничить прогулки и дождаться стабилизации состояния животного», — отметил кинолог.

Щенки на карантине

Можно временно не гулять, когда у собаки нет всех необходимых прививок, она не защищена от опасных инфекционных заболеваний, в том числе смертельных, например, бешенства. Это в большей степени касается маленьких щенков, у которых слабо развит иммунитет. Без прививок малышу запрещено гулять самостоятельно.

«Во время карантина важно ограничивать контакт питомца с другими животными и людьми. Именно поэтому обычные прогулки для него пока под запретом. Однако в этот период можно начинать знакомить собаку с окружающим миром. Для этого выносите щенка на руках на улицу для короткой прогулки», — посоветовал эксперт.

Он призвал выходить на улицу на несколько минут в день. В это время можно знакомить собаку с другими людьми, животными, разными звуками и запахами. На руках у хозяина щенку не угрожают вирусы и заболевания.

Плохие погодные условия

«В такую погоду хороший хозяин собаку во двор не выгонит» — эта поговорка существует не зря. Есть такие погодные условия, когда лучше остаться дома и перенести прогулку на более благоприятное время.

«Хозяин может отменить полноценную прогулку, если на улице стоит сильная жара, и воздух прогрелся выше 30 градусов, а также если наступили сильные морозы, и температура опустилась ниже 25 градусов. Наибольшей опасности в жару подвержены собаки с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные суки», — рассказал Голубев.

Также в сильные морозы в зоне риска собаки декоративных пород, короткошерстные и коротколапые питомцы, а еще собаки, страдающие артритом, имеющие недостаточный вес или слабо развитую мускулатуру.

Ограничения на выгул для собаки временные, а потребность в социализации у питомца — постоянная. Собаководам важно не пренебрегать полноценными прогулками. Если по какой-то причине собаку пока нельзя выводить на улицу, нужно обеспечить ей максимально комфортные условия, чтобы отсутствие прогулок не сказалось на здоровье и качестве жизни питомца.