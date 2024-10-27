Кинокомпания, снявшая «Брата 2», подала в суд на бизнесмена из-за фляжки

Кинокомпания СТВ, которая сняла фильм «Брат-2», подала в суд на 36-летнего липецкого предпринимателя из-за фляжки для алкоголя с цитатой главного героя ленты Данилы Багрова, сообщает SHOT .

Бизнесмен продавал на маркетплейсе Wildberries фляжки для воды и алкоголя, на которых была гравировка «Сила в правде».

В СТВ сообщили, что эти слова являются прямой цитатой из фильма «Брат 2». При этом все права на него принадлежат кинокомпании. Поэтому они потребовали с предпринимателя 100 тыс. рублей.

Бизнесмен с заявителями не согласен. Он считает, что фраза стала давно народной, поэтому писать ее можно, где угодно.

СТВ основали в Санкт-Петербурге в 1992 году Алексей Балабанов, Сергей Сельянов и Василий Григорьев. Компания выпустила свыше 160 фильмов, в том числе ставшие культовыми «Брат», «Брат 2», «Сестры», «Груз 200», «Блокпост», «Мама, не горюй», «Война», «Бумер», «Жмурки» и т. д.