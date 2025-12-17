Киноальманах Сбера «Россия, я люблю тебя» теперь доступен на Okko

В онлайн-кинотеатре Okko появился всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя» . Восемь новелл сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссеров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в ее многоголосии и живом человеческом ритме.

В ноябре киноальманах показали в 67 кинотеатрах «Синема Парк» в 28 городах России. Теперь его увидят и пользователи Okko.