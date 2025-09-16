Кинематографисты будущего: образовательное пространство ВГИКа и «Школы 21» открылось в Москве

Всероссийский государственный университет кинематографии и «Школа 21» запустили совместное образовательное пространство. Специально для проекта была разработана программа «Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве». Современные цифровые технологии и искусственный интеллект в сочетании с экспертизой и подходами академической школы ВГИКа откроют для студентов и киноиндустрии широкие возможности для развития.

Участников обучения поздравили Министр культуры РФ Ольга Любимова, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВГИК Владимир Малышев.

«Школа 21» — уникальный образовательный проект. Он помогает быть на острие разработки и использования новейших цифровых технологий, готовить востребованных цифровых инженеров для всех отраслей и сфер экономики страны. Сегодня мы открываем совместное образовательное пространство «Школы 21» и ВГИК. Теперь во ВГИК классическое кинематографическое образование объединяется с возможностями искусственного интеллекта — это редкая удача стать первопроходцами цифры в кинематографе. Специально для этого проекта мы разработали образовательный курс «Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве». Его выпускники станут профессионалами нового поколения, смогут выбирать из целого ряда карьерных траекторий и привнесут в кино новые технологии и смыслы. Цифровые компетенции сегодня — необходимый инструмент, поэтому каждый выпускник получает конкурентное преимущество и широкий выбор карьерных траекторий для развития экономики страны», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Студенты образовательной программы работают с нейросетями, тренируются использовать их для генерации сценариев, документации, изображений, аудио и видео, а также изучают цифровой композитинг, монтируют сцены, создают видеоэффекты, работают со звуком, титрами и визуальными переходами. Программа дает практические знания по управлению проектами на стыке кино и искусственного интеллекта. Основная работа проходит на платформе «Школы 21» с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта и возможностей нейросетевой модели GigaChat от Сбера.

«Благодаря обучению в „Школе 21“ студенты могут не только освоить новые технологии, но и научиться интегрировать их в реальные процессы кинопроизводства, что очень востребовано сегодня в российском кино. Символично открытие такого пространства на площадке нашего главного кинематографического вуза, ведь студенты и преподаватели ВГИКа знают все о прошлом и будущем мирового кинематографа», — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Финальной точкой обучения становится командный проект: участники создают оригинальный AI-native ролик или трейлер фильма либо сериала. Такой опыт помогает изучить и реализовать на практике полный цикл создания медиаконтента с использованием нейросетей.