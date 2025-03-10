«Киндеры», приставка и Lego: названы символы детства россиян разных поколений

Большинство россиян отметили, что в их детстве были знаковые вещи, причем у каждого поколения свои. Для бумеров (1944–1966 гг.) — это советские детские журналы (46%) и бумажные куклы с одеждой (38%). Представители поколения X (1967–1983 гг.) также чаще всего вспоминают именно эти предметы — 44% читали советские журналы, еще 36% наряжали бумажных кукол, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито».

Для миллениалов (1984–2000 гг.) знаковыми стали приставки Dendy и Sega (43%), игрушки из «Киндер-сюрпризов» (42%) и тамагочи (35%). Зумеры (2001–2015 гг.) тоже вспоминают игрушки из «Киндер-сюрпризов» и конструктор Lego (35%).

Символы детства

Большинство россиян (76%) также согласились с тезисом, что любимые фильмы и мультфильмы из детства оказали влияние на становление их личности и внесли свой вклад в формирование их ценностей.

Для бумеров такими произведениями стали «17 мгновений весны» (39%) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (34%), а для поколения X, миллениалов и зумеров — мультфильм «Ну, погоди». Среди знакомых произведений киноиндустрии его назвали 35% и 32%, и 33% представителей этих поколений соответственно.

Разница поколений

Россияне назвали основные качества, которые, по их мнению, присущи только людям их поколения. Бумеры и поколение X уверены, что их отличает склонность ценить стабильность в отношениях (57% и 48% соответственно), а также приверженность традиционным ценностям (48% и 37%). Миллениалы в качестве основной характеристики своего поколения чаще выделяли умение адаптироваться к изменениям (29%), а зумеры — способность быстро осваивать новые технологии (29%).

Приметы и суеверия

Большинство россиян (79%) верят в приметы, причем женщины оказались более суеверными (86% против 72% мужчин). Самая популярная примета у опрошенных — посмотреть в зеркало, если вернулся домой за забытой вещью. Так поступают 34% респондентов. На втором месте — не свистеть в доме (иначе «денег не будет»). Это правило соблюдают 30% опрошенных. Также 29% россиян считают, что, если уронить ложку или вилку, скоро придут гости, и стучат по дереву, чтобы избежать беды. Замыкает топ-5 суеверий привычка присесть «на дорожку» — так делают 28% россиян.

Среди бумеров, поколения X и миллениалов самое распространенное суеверие связано с необходимостью посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться домой, зумеры чаще всего опасаются свистеть дома и верят, что упавшие столовые приборы — это к гостям. При этом зумеры — наименее суеверное поклонение: почти треть его представителей (30%) не верит в приметы.