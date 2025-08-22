Киллера ореховской ОПГ Сосновского этапировали в больницу из-за туберкулеза

Ключевой киллер ореховской ОПГ Игорь Сосновский, сидящий в колонии строгого режима за 16 убийств, был переведен в лечебно-исправительное учреждение. У него, по предварительной информации, нашли туберкулез, сообщает SHOT .

Один из опаснейших киллеров России по кличке Чипит сидел в колонии строгого режима в Тверской области. Оттуда его отправили в лечебно-исправительное учреждение с диагнозом «туберкулез». Весь срок, то есть до 2034 года, мужчина будет находиться там.

Сосновского посадили в 2017 году. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима за 16 убийств и пять покушений.

Чипиту удалось избежать пожизненного заключения. Он начал сотрудничать с силовиками и сдал всех членов банды.

До тюрьмы Чипита считали одним из наиболее дерзких киллеров ореховской ОПГ. Сосновский мог убить не только ночью, когда нет свидетелей, но и днем.

У Чипита на свободе есть супруга, 55-летняя Надежда, и 32-летний сын Валентин. Он отслужил в морском флоте, женился и живет в Солнечногорске.