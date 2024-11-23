Киев засекретил данные об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске

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Рогов: СБУ засекретила данные об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по заводу в Днепропетровске, сообщает РИА Новости .

«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили», — сказал Рогов.

Он предположил, что всю информацию украинцы оперативно передают западным спецслужбам, которые до сих пор в ступоре от новейшей российской баллистической ракеты.

Рогов добавил, что «Орешник» — это мощное оружие, которое способно «быстро разрешить многие международные вопросы» и оказать влияние на западную элиту.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ в ответ на удары западным оружием по России в боевых условиях провели испытания новейшей ракеты «Орешник». В результате был поражен военный завод «Южмаш» в Днепропетровске.