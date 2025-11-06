Киберпреступники используют переход на единые платежные документы

Как сообщают эксперты Angara Security, злоумышленники активно создают фейковых ботов, имитирующих сервисы управляющих компаний для сбора конфиденциальной информации.

Преступники рассылают сообщения от имени ТСЖ и ЖСК, предлагая «обновить базы данных» или воспользоваться «удобным бот-ассистентом», при этом все сценарии ведут к требованию указать персональные данные и коды подтверждения.

Специалисты подчеркивают, что легитимные организации никогда не запрашивают банковские реквизиты через мессенджеры, и призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам. Особую опасность представляют фишинговые боты, маскирующиеся под официальные сервисы в период перехода регионов на единые платежные документы — это может привести не только к финансовым потерям, но и к компрометации аккаунтов на портале госуслуг.