Кемеровские заключенные начали ухаживать за бездомными животными

В Кемерове заключенные ИК-5, отбывающие наказание в участке, функционирующем как исправительный центр при колонии, стали волонтерами, оказывающими помощь бездомным животным, сообщает Сiбдепо .

По информации пресс-службы регионального управления ФСИН, приют фонда помощи и защиты бездомных животных «Добрый двор» постоянно нуждается в поддержке добровольцев.

В рамках акции осужденные, выступая в роли волонтеров, внесли значительный вклад в улучшение условий содержания животных, проведя уборку на территории приюта. Заключенные не только привели в порядок вольеры и территорию приюта, но и добровольно собрали денежные средства на приобретение корма для его обитателей.

В пресс-службе ГУ ФСИН отметили, что практически все осужденные присоединились к волонтерскому движению. Во время посещения приюта они занимались уборкой вольеров, очисткой территории от снега и льда, сбором и вывозом мусора. Этот выезд был организован впервые, однако планируется сделать такие мероприятия регулярными. Сбор средств на корм для животных был личной инициативой осужденных, заключили в ведомстве.