Кемерово преобразился к Новому году

Первое декабря знаменует собой приход зимы, и это ощущается не только в морозном воздухе, но и в праздничном убранстве Кемерова. Городская администрация и жители активно создают атмосферу приближающегося Нового года, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Сiбдепо

Уже вторую неделю Кемерово преображается. В этом году особое внимание уделяется елкам. Огромные искусственные покрывала, имитирующие хвою, украшают входы в кофейни, рестораны и магазины, став своеобразной визитной карточкой многих заведений. Ели украшены огоньками, игрушками и лентами, а на некоторых можно увидеть и шишки, что создает ностальгическую атмосферу новогодних фильмов начала 2000-х. Это вызывает восхищение у горожан, которые спешат запечатлеть праздничные моменты, фотографируя свои напитки на фоне хвои для социальных сетей.

С наступлением вечера улицы озаряются мерцанием гирлянд и фонариков. Рядом появляются и другие символы Нового года. Огромные подарочные коробки украшают крыльцо ресторана на бульваре Строителей, а две гламурные матрешки в очках у цветочного магазина в центре города стали забавной и оригинальной фотозоной. Прогуливаясь дальше, можно встретить и конька-горбунка, который непременно привлечет внимание любителей создания контента.

Бизнес-центры также не отстают от волшебной атмосферы. Теперь каждое утро работников, спешащих в офис, встречает Дед Мороз со светящимися оленями, а рядом красуется классическая украшенная елка — неизменный атрибут праздника.

Как и в прошлые годы, витрины магазинов украшены новогодними игрушками и тематическими товарами. Уже сейчас в окнах можно увидеть снежные декорации, маленького снеговика с подсветкой и миниатюрные елочки.

В магазинах парфюмерии и косметики все выглядит более изысканно: утонченная фигурка оленя возвышается на прилавке с декоративной косметикой, привлекая внимание посетителей с самого порога. За стеклом стоят нарядные елочки с белыми огоньками.

По традиции городские власти устанавливают новогодние декорации в общественных местах. На улице Весенней появилось светящееся дерево, а хрустальная гирлянда особенно эффектно смотрится на фоне снега. Чуть дальше, на остановке «Драмтеатр», стоят знакомые всем огромные яркие шары — пышные кусты, увитые гирляндами. Даже здание городской администрации преобразилось: на его вершине можно увидеть светящиеся маленькие снежинки.

А обратную сторону Ледового дворца «Кузбасс» украсил пряничный домик. Он выглядит как настоящий, словно покрытый снежной глазурью.

Не обойдется и без ледовых катков. Вокруг главной ели на площади Советов уже начали заливать лед. В прошлом году это место было одним из самых популярных среди горожан всех возрастов.

