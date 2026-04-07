Кемерово направит 772 тыс рублей на обработку кладбищ от клещей

Власти Кемерова выделят 772 289 рублей на противоклещевую обработку
Общество

Власти Кемерова выделят 772 289 рублей на противоклещевую обработку парков, лесополос и кладбищ. Работы пройдут в два этапа, сообщает Сiбдепо.

Согласно документам закупки, подрядчик обработает почти 60 городских территорий. В перечень вошли парки, скверы, лесополосы и несколько кладбищ.

Работы разделены на два этапа. Сначала специалисты обработают более 450 гектаров, затем — еще около 103 гектаров. Общая площадь превысит 550 гектаров.

В список вошли парк «Антошка», Рудничный бор, Красная горка и березовые рощи. Особое внимание уделят Центральному, Кировскому и Солонечному кладбищам, а также погосту в поселке Комиссарово. Обработку проведут и на кладбищах в Кедровке, Пионере и на Татарском за Серебряным бором.

Полный перечень территорий опубликован городскими властями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.