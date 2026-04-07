Кемерово направит 772 тыс рублей на обработку кладбищ от клещей

Власти Кемерова выделят 772 289 рублей на противоклещевую обработку парков, лесополос и кладбищ. Работы пройдут в два этапа, сообщает Сiбдепо .

Согласно документам закупки, подрядчик обработает почти 60 городских территорий. В перечень вошли парки, скверы, лесополосы и несколько кладбищ.

Работы разделены на два этапа. Сначала специалисты обработают более 450 гектаров, затем — еще около 103 гектаров. Общая площадь превысит 550 гектаров.

В список вошли парк «Антошка», Рудничный бор, Красная горка и березовые рощи. Особое внимание уделят Центральному, Кировскому и Солонечному кладбищам, а также погосту в поселке Комиссарово. Обработку проведут и на кладбищах в Кедровке, Пионере и на Татарском за Серебряным бором.

Полный перечень территорий опубликован городскими властями.

