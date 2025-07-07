Кемеровчанку будут судить за фиктивную регистрацию восьми иностранцев

Женщину из Кемерово будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов в квартире

В Следственном комитете Кузбасса рассказали, что в Кемерове будут судить женщину за фиктивную регистрацию иностранных граждан в квартире, сообщает Сiбдепо .

Известно, что у себя в квартире на проспекте Шахтеров она зарегестрировала 8 иностранцев. Также в 2024 году на женщину уже было заведено дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

«В ходе предварительного расследования собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в региональном следственном комитете.

Отмечается, что во время выяснения обстоятельств обвиняемая сотрудничала со следствием и дала показания. Сейчас женщине может грозить до 5 лет лишения свободы.