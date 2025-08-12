Деревья уже не позеленеют: стало известно, вернется ли в Кемерово лето

В Кемерове еще в первые дни августа все вокруг окрасилось в желто-рыжие цвета, а покрывало из опавших листьев зародило у местных жителей ранее осеннее настроение. Стало известно, насколько нормальна такая погода для лета и стоит ли ожидать его возвращения, сообщает Сiбдепо .

Ведущий научный сотрудник Кузбасского ботанического сада Оксана Вронская заявила, что виной этому гидротермологические условия или, проще говоря, длительные низкие температуры. Когда по ночам температура опускалась до плюс 8 градусов, в листьях начал разрушаться хлорофилл, который и придает им зеленый цвет. Также немалое влияние оказывает и фотопериодизм, т. е. смена дневного света.

«День становится короче, растение понимает, что скоро зима и нужно готовиться к изменениям погоды, листья готовятся фотопериодизму», — отметила эксперт.

Так, при вышеперечисленных факторах осенний окрас листьев летом является нормой. Более того, специалист заявила, что лето еще вернется, но уже не как в июле. Деревья уже обратно не позеленеют, так как хлорофилла в листьях больше нет.