Деревья уже не позеленеют: стало известно, вернется ли в Кемерово лето
В Кемерове еще в первые дни августа все вокруг окрасилось в желто-рыжие цвета, а покрывало из опавших листьев зародило у местных жителей ранее осеннее настроение. Стало известно, насколько нормальна такая погода для лета и стоит ли ожидать его возвращения, сообщает Сiбдепо.
Ведущий научный сотрудник Кузбасского ботанического сада Оксана Вронская заявила, что виной этому гидротермологические условия или, проще говоря, длительные низкие температуры. Когда по ночам температура опускалась до плюс 8 градусов, в листьях начал разрушаться хлорофилл, который и придает им зеленый цвет. Также немалое влияние оказывает и фотопериодизм, т. е. смена дневного света.
«День становится короче, растение понимает, что скоро зима и нужно готовиться к изменениям погоды, листья готовятся фотопериодизму», — отметила эксперт.
Так, при вышеперечисленных факторах осенний окрас листьев летом является нормой. Более того, специалист заявила, что лето еще вернется, но уже не как в июле. Деревья уже обратно не позеленеют, так как хлорофилла в листьях больше нет.