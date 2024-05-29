Кемеровчан пригласили приютить котов Чапая, Пикси и Клюкву из приюта
В Кемерове кошачьему приюту, который недавно пришлось экстренно расселять из-за будущего сноса зданий, разрешили остаться на нынешнем месте до 1 августа. Теперь у кошачьего дома появилось больше времени для поиска новых хозяев своим постояльцам, сообщает «Сiбдепо».
По словам хозяйки приюта, восемь пушистых уже приютили новые родители. Однако многие из котят продолжают ждать своих хозяев, среди них — коты по кличке Сержик, Чапай, Маруся, Тихон, Чижик, Стеша, Степа, Тося, Пуша, Федя и Маркиз, а также Пикси, Клюква, Барсик, Батон, Вася, Милка и Санта.
«Когда к ним в комнату заходит человек, они бегут к нему с надеждой, трутся об ноги и как-будто взглядом говорят: «Пожалуйста, возьми меня с собой», — говорится в статье издания.
Приют находится на территории полузаброшенных цехов бывшего завода ЗЭТА. Местные власти хотят уничтожить все прилегающие к объекту здания, чтобы возвести на месте новый жилой комплекс. Изначально кошачий дом хотели экстренно расселять, однако позже приюту разрешили остаться до 1 августа 2024 года.