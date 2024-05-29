Кемеровчан пригласили приютить котов Чапая, Пикси и Клюкву из приюта

В Кемерове кошачьему приюту, который недавно пришлось экстренно расселять из-за будущего сноса зданий, разрешили остаться на нынешнем месте до 1 августа. Теперь у кошачьего дома появилось больше времени для поиска новых хозяев своим постояльцам, сообщает «Сiбдепо» .

По словам хозяйки приюта, восемь пушистых уже приютили новые родители. Однако многие из котят продолжают ждать своих хозяев, среди них — коты по кличке Сержик, Чапай, Маруся, Тихон, Чижик, Стеша, Степа, Тося, Пуша, Федя и Маркиз, а также Пикси, Клюква, Барсик, Батон, Вася, Милка и Санта.

«Когда к ним в комнату заходит человек, они бегут к нему с надеждой, трутся об ноги и как-будто взглядом говорят: «Пожалуйста, возьми меня с собой», — говорится в статье издания.

Приют находится на территории полузаброшенных цехов бывшего завода ЗЭТА. Местные власти хотят уничтожить все прилегающие к объекту здания, чтобы возвести на месте новый жилой комплекс. Изначально кошачий дом хотели экстренно расселять, однако позже приюту разрешили остаться до 1 августа 2024 года.