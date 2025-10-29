Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в следующем году, согласно производственному календарю, каждый третий день окажется выходным, в том числе за счет рекордно длинных новогодних каникул — всего 12 дней, сообщает kp.ru .

«Что касается майских праздников, то они у нас достаточно длительный период были четырехдневными. В 2026 году на майские праздники будет по три выходных (с 1 по 3 и с 9 по 11 число — ред.). Также три выходных будет и на 23 Февраля, и на 8 Марта. Но это позволит нам сделать длиннее новогодние праздники», — сказала спикер.

По ее словам, рабочих дней в следующем году будет 247 — так же, как и в нынешнем, но выходных окажется 118. Не стоит забывать и об оплачиваемом 28-дневном отпуске.

Бессараб призвала жителей России не отказывать себе в законном отпуске: компенсация за него при увольнении, скорее всего, откажется намного меньше непосредственно отпускных выплат.

