Каждый третий школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox

Технологии становятся мостом между поколениями. Каждый третий школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox или другие игры, сообщили РИАМО в пресс-службе соцсети «Одноклассники».

В честь Дня бабушек и дедушек образовательная платформа «Учи.ру» и соцсеть «Одноклассники» запустили проект «#ШколаНасСвязала», чтобы показать ценность общения между поколениями. В рамках проекта компании провели исследование и выяснили, чему учат бабушки и дедушки своих внуков, как дети помогают старшему поколению осваивать цифровые технологии и онлайн-сервисы.

Согласно данным опроса, цифровые навыки людей старшего возраста во многом формируются благодаря поддержке детей. Именно внуки помогают 78% бабушек и дедушек освоить мессенджеры, 71% — научиться пользоваться смартфонами и планшетами, а 61% — познакомиться с соцсетями. Желание поддерживать связь с младшими часто становится для пенсионеров стимулом к освоению новых технологий: 15% из них пробуют образовательные онлайн-платформы, а 21% — компьютерные игры.

При этом бабушки и дедушки продолжают выполнять свою традиционную роль наставников, обучая детей жизненным навыкам и передавая важные ценности. Так, 61% родителей отмечает, что старшее поколение обучает детей кулинарным навыкам, умению поддерживать порядок в доме и другим бытовым задачам.

Еще 56% родителей подчеркивают, что бабушки и дедушки способствует развитию личностных качеств у детей, а 38% отмечают помощь в освоении школьных предметов. 35% родителей говорят, что благодаря старшему поколению у детей сформировалась любовь к творчеству, 14% — к спорту, а всего 4% — к современным технологиям.

По данным исследования, мессенджеры остаются основным средством общения для более чем половины семей. Почти треть детей привлекает своих старших родственников к своим цифровым увлечениям: 27% из них играют вместе, а 28% создают видео. Особенно активно младшие школьники делятся своими интересами с бабушками и дедушками: 36% детей хотят научить своих бабушек и дедушек монтировать и снимать видео, 31% — заниматься творчеством, 26% — изучать школьные предметы с помощью технологий, столько же хотят использовать голосовых помощников.

Кроме того, 21% детей стремится научить дедушек и бабушек создавать собственные сайты, игры или приложения, а 15% — программированию. У старшеклассников наблюдается снижение интереса к цифровым активностям, однако они все еще стремятся к совместному творчеству (32%) и занятиям спортом (23%).

