Каждый третий россиянин проходил собеседование с ИИ

Каждый третий соискатель в России проходит собеседование с ИИ

Опрос «Авито Работы» показал, что все больше россиян сталкиваются с автоматизированным наймом. За последний год треть опрошенных проходили собеседования, и почти у трети из них в процессе участвовал искусственный интеллект. Особенно часто с этим сталкиваются молодые кандидаты в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 7% участников признались: они так и не поняли, беседовали с человеком или с нейросетью, сообщает RT .

Примерно треть респондентов уверены, что «живое» собеседование дает больше возможностей подчеркнуть свои сильные стороны. Тем не менее опыт взаимодействия с ИИ многим показался положительным.

45% отметили удобство формата — особенно это ценят люди старше 35 лет. Треть считают, что собеседования с ИИ проходят быстрее и объективнее. Однако почти 30% признали, что такие интервью хотя и структурированы, но лишены гибкости.

В целом отношение к участию нейросетей в процессе найма — скорее положительное. Многие участники опроса поддерживают идею использования ИИ при подборе персонала.