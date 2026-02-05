Каждый третий россиянин предпочел пить кофе до завтрака

Опрос среди 5,6 тысячи россиян показал, что 36% из них не могут обойтись без утреннего кофе натощак, сообщает kp.ru .

Академик Виктор Тутельян пояснил, что кофе лучше пить после еды, чтобы не навредить слизистой желудка. Однако результаты свидетельствуют, что для 36% россиян утро начинается именно с чашки кофе до завтрака. Они признаются, что не могут проснуться и приступить к делам без бодрящего напитка, несмотря на возможный вред для желудка.

Еще 46% респондентов предпочитают пить кофе после завтрака, считая этот вариант более полезным. Некоторые отмечают, что кофе помогает справиться с головной болью, или пьют его спустя два часа после еды по совету врача.

Около 4% участников опроса заявили, что заменяют кофе завтрак, так как не испытывают аппетита по утрам. Только 14% опрошенных сообщили, что вовсе не пьют кофе по утрам.

Опрос проводился среди подписчиков в социальных сетях и мессенджерах. В нем приняли участие 5,6 тысячи человек.

