Каждый третий россиянин предпочел пить кофе до завтрака
Опрос среди 5,6 тысячи россиян показал, что 36% из них не могут обойтись без утреннего кофе натощак, сообщает kp.ru.
Академик Виктор Тутельян пояснил, что кофе лучше пить после еды, чтобы не навредить слизистой желудка. Однако результаты свидетельствуют, что для 36% россиян утро начинается именно с чашки кофе до завтрака. Они признаются, что не могут проснуться и приступить к делам без бодрящего напитка, несмотря на возможный вред для желудка.
Еще 46% респондентов предпочитают пить кофе после завтрака, считая этот вариант более полезным. Некоторые отмечают, что кофе помогает справиться с головной болью, или пьют его спустя два часа после еды по совету врача.
Около 4% участников опроса заявили, что заменяют кофе завтрак, так как не испытывают аппетита по утрам. Только 14% опрошенных сообщили, что вовсе не пьют кофе по утрам.
Опрос проводился среди подписчиков в социальных сетях и мессенджерах. В нем приняли участие 5,6 тысячи человек.
