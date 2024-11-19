Каждый третий россиянин нуждается в отдыхе после отпуска

Согласно проведенному опросу, 36% россиян заявили, что после отпуска им нужен дополнительный отдых. При этом проводят несколько дней дома без дел после отпуска лишь 12% граждан, сообщили РИАМО в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников от 18 лет. По данным сервиса, 53% респондентов не отдыхает в отпуске на все 100% из-за насыщенной культурно-развлекательной программы и решения в отпуске бытовых и рабочих дел.

Расслабляются на максимум и проводят отпуск на лежаке в теплой стране 19% жителей России. Назвали отпуск спасением, вне зависимости от местонахождения, 16% россиян. Еще 11% отдыхают полноценно только в том случае, если им удается совместить отдых с поездкой к родным и близким.

О необходимости дополнительного отдыха после проведенного отпуска заявили 36% опрошенных. При этом позволить себе домашний отдых после отпуска могут лишь 12% россиян. Еще 16% граждан хотят оставлять себе время на такой отдых, но им редко удается это сделать.

34% респондентов после отпуска предпочитают проводить пару дней дома, но только для выполнения бытовых и рабочих обязанностей. В то же время 38% опрошенных никогда не оставляют себе время для отдыха дома.

«В этом году 53% россиян потратили на авиапутешествия значительные суммы — от 50 до 150 тыс. рублей, из них 29% вложили в поездку от 50 до 100 тыс. рублей, а 25% — от 100 до 150 тыс.», — рассказала директор по маркетингу сервиса Екатерина Долгих.

Она подчеркнула, что отпуск важен для россиян, однако насыщенная программа часто мешает полноценному отдыху. Согласно исследованиям, чрезмерная нагрузка может привести к так называемой «послеотпускной усталости».

Долгих добавила, что после насыщенного интересными событиями отпуска важно выделить несколько дней для полного восстановления перед рабочими буднями. Это позволит сохранить позитивные впечатления и начать работу без накопленного утомления.