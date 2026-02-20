Каждый третий мужчина в России отказался от подарков на 23 Февраля

Опрос KP.RU показал, что 35% мужчин не хотят получать подарки на 23 Февраля и предпочли бы провести день в покое. При этом 42% женщин заявили, что вообще не собираются ничего дарить.

Среди желанных подарков мужчины назвали инструменты (17%), хороший алкоголь (14%) и парфюм (9%). В опросе участвовали 4,7 тысячи человек.

Одновременно 23% респондентов признались, что не хотели бы получить носки или тапки. Еще 39% отметили, что им подойдет любой подарок — важно лишь внимание. В опросе о нежелательных подарках приняли участие 4,1 тысячи мужчин.

Женщины чаще всего планируют дарить парфюм и носки или тапки — по 10%, а также аксессуары и алкоголь. Однако 42% участниц опроса сообщили, что не будут никого поздравлять. В исследовании участвовали 4,2 тысячи женщин.

Психолог Ирина Коржаева объяснила такие результаты изменением отношения к празднику.

«Многие воспринимают 23 Февраля как обязаловку, особенно если мужчина не связан с военной службой. С началом СВО акцент сместился на тех, кто действительно участвует в боевых действиях», — сообщила эксперт.

По ее словам, носки и тапки мужчины считают обыденными вещами, которые могут купить сами. Более уместными она назвала подарки «для души» — эмоции, внимание и совместный вечер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.