Каждый пятый петербуржец негативно относится к офисному видеоконтролю
Камеры видеонаблюдения установлены в 60% компаний Петербурга
В 60% компаний Санкт-Петербурга установлены камеры видеонаблюдения. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, проведя соответствующее исследование, сообщает газета «Петербургский дневник».
Отношение большинства сотрудников к данному факту, скорее, нейтральное: 32% приветствуют наличие камер, а 43% не испытывают по этому поводу негативных эмоций.
Заметно, что женщины в целом более лояльны к видеоконтролю, чем мужчины, среди которых мнения по этому вопросу разнятся.
Негативное отношение к камерам на рабочем месте испытывает каждый пятый сотрудник (21%) и чувствует себя некомфортно под постоянным наблюдением.