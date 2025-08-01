Каждый пятый петербуржец негативно относится к офисному видеоконтролю

Отношение большинства сотрудников к данному факту, скорее, нейтральное: 32% приветствуют наличие камер, а 43% не испытывают по этому поводу негативных эмоций.

Заметно, что женщины в целом более лояльны к видеоконтролю, чем мужчины, среди которых мнения по этому вопросу разнятся.

Негативное отношение к камерам на рабочем месте испытывает каждый пятый сотрудник (21%) и чувствует себя некомфортно под постоянным наблюдением.