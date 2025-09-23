Каждый месяц Крымский детский хоспис оказывает поддержку 65 семьям

сегодня в 18:35

Детский хоспис в Крыму ежемесячно помогает 65 семьям с тяжелобольными детьми

Генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова рассказала, что ежемесячно организация предоставляет необходимую поддержку 65 семьям, воспитывающим детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщает «Крым 24» .

«Сейчас на регулярной основе благотворительную помощь ежемесячно — это специализированное питание, расходные медицинские материалы и медоборудование, средства гигиены, лекарственные препараты получают 65 семей», — отметила она.

Организация тесно сотрудничает с министерством здравоохранения и министерством труда и социальной защиты Республики Крым для комплексной поддержки этих семей.

По словам Рыжковой, хоспис всегда открыт для новых обращений и готов оказать всю необходимую помощь, гарантируя, что ни одна семья не останется без внимания и поддержки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.