Каждый десятый россиянин посещает корпоративы ради романа
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Ювелирная сеть «585 Золотой» провела опрос, по результатам которого каждый десятый россиянин признался, что посещает корпоративные мероприятия ради возможности завести служебный роман, сообщает Газета.ru.
Согласно результатам опроса, проведенного ювелирной сетью «585 Золотой», 10% россиян посещают корпоративы с целью завести служебный роман. Большинство респондентов (76%) идут на такие мероприятия, чтобы приятно провести вечер, а почти половина опрошенных призналась, что посещает корпоративы ради бесплатной еды и напитков. Каждый пятый рассматривает корпоратив как шанс получить повышение.
Отношения с коллегами у большинства участников опроса дружеские или нейтральные, однако только 18% заявили, что относятся ко всем коллегам уважительно. При этом 23% отметили наличие недоброжелателей в коллективе, а 10% признались, что не любят людей на работе.
Большинство россиян (65%) покупают одежду специально для корпоратива. 41% готовы потратить на образ от 10 до 20 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч, а каждый пятый — свыше 20 тысяч рублей. Только 17% планируют уложиться в сумму до 5 тысяч рублей. Чаще всего приобретают одежду (78%), обувь (52%) и бижутерию (48%), а каждый четвертый — ювелирные украшения.
На украшения треть россиян готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей, 26% — до 5 тысяч, а 19% — от 20 до 50 тысяч рублей. При этом 64% не носят украшения на корпоративы, опасаясь продемонстрировать достаток, желая сэкономить или боясь потерять или испортить аксессуары.
Аналитики отметили различия между поколениями: зумеры чаще выбирают эпатажные образы и используют корпоративы для нетворкинга, миллениалы фокусируются на статусе и карьерных возможностях, а представители поколения Х предпочитают демонстрировать новый образ коллегам.
