Каждый 10-й россиянин продолжает тайно проверять гаджеты и соцсети своих детей

Каждый десятый россиянин продолжает тайно проверять гаджеты и социальные сети своих детей школьного возраста, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. родителей, проживающих в городах-миллионниках. Согласно исследованию, 72% россиян имеют доверительные отношения со своими детьми, 12% тайно продолжают проверять гаджеты и соцсети, а 22% респондентов проверяют их только с разрешения ребенка.

Еще 29% участников опроса уверены, что их ребенок рассказывает абсолютно все и не имеет секретов. При этом 44% россиян хотели бы знать больше того, чем готовы поделиться дети. У 9% родителей дети ничего не рассказывают, но взрослые воспринимают это спокойно, считая нормой возраста. В то же время 18% обеспокоены отсутствием доверия и отмечают, что ребенок вообще ничего не рассказывает о себе.

Вопрос о личных границах особенно актуален в контексте использования гаджетов. Только 25% родителей считают, что проверка телефонов и соцсетей является нарушением личного пространства детей. Еще 34% уверены, что контроль необходим для обеспечения безопасности, при этом дети осведомлены о том, что родители имеют доступ к их устройствам. Кроме того, 7% россиян стараются ограничиваться просмотром приложений без чтения личной переписки ребенка.

«Родители часто находятся в ловушке между желанием защитить и необходимостью доверять. Контроль без доверия редко работает: дети быстро находят способы скрыть информацию», — сказала академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

Она добавила, что гораздо эффективнее выстраивать диалог: объяснять, зачем нужен контроль, договариваться о прозрачности использования гаджетов, обсуждать опасности интернета и учить ребенка постепенно брать ответственность за собственную безопасность. Тогда контроль перестает быть жестким ограничением и превращается в совместное правило, укрепляющее доверие в семье.

