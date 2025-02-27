Каждая третья НКО в Москве является социально ориентированной

В Москве функционирует больше 30 тыс. некоммерческих организаций (НКО). Каждое третье из них — социально ориентированное, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

27 февраля празднуется Всемирный день некоммерческих организаций. Москва всячески поддерживает их, в том числе финансово, имущественно и информационно. Для этого существуют специальные программы помощи.

Например, в столице есть сеть коворкинг-центров НКО. Она предоставляет некоммерческим организациям бесплатные сервисные услуги.

Также город поддерживает НКО с помощью конкурса грантов мэра Москвы, общий бюджет которого 600 млн руб. С 2002 года гранты получили порядка 3,6 тыс. добрых инициатив. Существует еще один конкурс грантов под названием «Москва — добрый город». Там фонд ежегодно составляет 400 млн руб.

Жители столицы также помогают НКО. С помощью благотворительного сервиса на mos.ru они направили некоммерческим организациям больше 190 млн руб. Кроме того, существуют социальный маркетплейс и конкурс помещений, позволяющий бесплатно пользоваться офисами города.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше средств. Они перечислили на добрые цели 448 млн рублей.