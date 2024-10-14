Казанская икона Божией Матери прибыла в Троицкий собор Подольска
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери привезли в Троицкий кафедральный собор городского округа Подольск в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Молебен о Победе провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Верующие могут приложиться к святыне до 21:00 14 октября.
Принесение Казанской иконы Божией Матери в российские города осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе.
Казанская икона Пресвятой Богородицы на протяжении почти полувекового периода является символом и покровительницей русской земли. Именно с ней народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило столицу от польско-литовских захватчиков. Московский список Казанской иконы, утраченный в годы Гражданской войны, был чудесным образом обнаружен спустя 105 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск