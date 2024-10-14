Казанская икона Божией Матери прибыла в Троицкий собор Подольска

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Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери привезли в Троицкий кафедральный собор городского округа Подольск в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молебен о Победе провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Верующие могут приложиться к святыне до 21:00 14 октября.

Принесение Казанской иконы Божией Матери в российские города осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе.

Казанская икона Пресвятой Богородицы на протяжении почти полувекового периода является символом и покровительницей русской земли. Именно с ней народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило столицу от польско-литовских захватчиков. Московский список Казанской иконы, утраченный в годы Гражданской войны, был чудесным образом обнаружен спустя 105 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.