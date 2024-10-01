Казаки Фрязина поучаствовали в Международном фестивале «Казачья станица-Москва»

Сотрудники Центра казачьей культуры МУ «ЦКиД „Факел“ города Фрязино, казаки 4-го Донского полка им. М. И. Платова и Ансамбль казачьей песни „Кладезь“ (ДК „Исток“ г. Фрязино) приняли участие в организации куреня (жилище казаков) от Московской области и представили город Фрязино и Союз казаков России на Х Международном фестивале „Казачья станица-Москва“, который проходил в музее заповеднике „Коломенское“. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Фрязино.

На мероприятии представили экспозицию «Быт современного казака», где была показана жизнь казака в настоящее время. Также прошла концертно-интерактивная программа, которая дала возможность познакомиться с песенной культурой казаков и где приняли участие ансамбль казачьей песни «Кладезь» (г. Фрязино), фольклорно- этнографический коллектив «Стожары» (г. Москва), фольклорный ансамбль «Ладушки» и творческое объединение «Дочки-Матери» (г. Зеленоград), ансамбль казачьей песни «Ясна зброя» (г. Лобня), ансамбль «Казачий Дюк» (г. Москва);

Все желающие могли попробовать традиционные блюда казаков, которыми можно было угоститься, ведь казаки всегда отличались гостеприимством.

Почетными гостями куреня были:

«На протяжении веков казачество играло важную роль в укреплении российской государственности, являло собой пример мужества, отваги, верности воинскому долгу и любви к Родине. Возрождение его культуры и традиций — замечательная страница современной общественной жизни российской столицы», — отметил в приветственном слове мэр Москвы Сергей Собянин.

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