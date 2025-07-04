Казачья бригада «Терек» получила знамя с подписью президента России

Торжественная церемония передачи знамени прошла в музее «Россия — моя история» в Пятигорске. На стяге, помимо подписи, президент России оставил надпись «С Богом!». Знамя принял командир бригады с позывным «Север».

С приветственным словом к участникам обратился Юрий Чайка. Он отметил, что глава государства знает о заслугах бойцов, их мужестве и преданности Родине.

«Бригада ежедневно демонстрирует волю и силу духа, мужество и отвагу. „Терек“ — это более 2 тыс. представителей разных национальностей и конфессий, которые вместе, плечом к плечу, воюют как прадеды. Пусть знамя станет еще одним символом единства народа и патриотов России. Страна гордится вами!» — подчеркнул полпред.

На мероприятии присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, главы республик Северного Кавказа, представители казачества и духовенства, а также бойцы бригады.

Казачья разведывательная бригада «Терек» была создана в 2022 году. В ее состав вошли казаки-добровольцы и офицеры запаса с боевым опытом.

Подразделение располагает собственной артиллерией, реактивными системами залпового огня и большим числом дронов. В структуру бригады входят батальоны «Терек», «Скиф», «Каспий», казачьи отряды «Балтика», «Гребенской» и артиллерийский дивизион. За время существования в бригаде служили более 8 тыс. человек.