Каток залили в парке Сестрорецкий в Клину

Накануне вечером в парке «Сестрорецкий» в округе Клин залили каток. Он готов к приему жителей и всех любителей зимних видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За морозную ночь лед набрал крепость. В среду утром его почистили и подготовили для катания.

Параллельно с открытием катка открылся пункт проката спортивного инвентаря. В прокате есть детские коньки от 26 размера, женские — от 35 по 40, мужские — от 41 по 45.

Цены на прокат коньков:

200 рублей — час;

300 рублей — безлимит.

Прокат ассистентов маленьких фигуристов — 200 рублей в час. За прокат коньков и ассистентов фигуристов необходим залог — 1000 рублей за пару.

Каток предназначен только для фигурного катания. Поэтому хоккейных ворот на нем нет. Просьба воздержаться от игры в хоккей.

На каток можно приходить со своими коньками, каток — бесплатный для всех и открыт круглосуточно (кроме перерывов на техническое обслуживание — чистку и залитие).

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.