Каток вместо Ледового городка: Екатеринбург готовится к зиме

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков заявил, что на городской площади 1905 года планируют по-старинке залить каток водой. По его словам, специалисты боятся уже не успеть использовать хладогенераторы, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Чиновник рассказал, что в уральской столице каток появится не раньше, чем в декабре.

«На Площади 1905 года, мы надеемся, появится каток. Я так осторожничаю, потому что очень много факторов на это влияет. Инфраструктура катка с хладогенераторами, с подложками, скорее всего, нам не хватит временных ресурсов просто для того, чтобы это все реализовать», — сказал Марков.

Каток станут заливать водой и «надеяться на холодную температуру по ночам и днем», добавил начальник управления.

В свою очередь Ледовый городок перенесут в Исторический сквер, но в 2024 году архитектурных сооружений там возводить не планируют.