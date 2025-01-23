Каток в спорткомплексе «Метеор» в Жуковском возобновил работу с приходом холодов

Спортивный комплекс «Метеор» в округе Жуковский приглашает всех желающих на каток. В черверг открытый каток на спортивном ядре стадиона возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каток на стадионе «Метеор» в этом году из-за аномально теплой погоды открылся лишь 6 января 2025 года, и приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий.

График работы катка:

23 января (четверг): с 17:00 до 22:00;

24 января (пятница): с 17:00 до 22:00;

25 января (суббота): с 12:00 до 22:00.

Информация о работе катка 26 января будет известна ближе к дате в зависимости от погоды.

Катание будет проходить под музыкальное сопровождение с разнообразной популярной музыкой.

Адрес спортивного комплекса «Метеор»: округ Жуковский, ул. Пушкина, дом № 3 (географические координаты: 55.589229, 38.124316).

Возрастное ограничение — 6+.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.