Каток в спорткомплексе «Метеор» в Жуковском возобновил работу с приходом холодов
Фото - © Медиасток.рф
Спортивный комплекс «Метеор» в округе Жуковский приглашает всех желающих на каток. В черверг открытый каток на спортивном ядре стадиона возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Каток на стадионе «Метеор» в этом году из-за аномально теплой погоды открылся лишь 6 января 2025 года, и приостановил свою работу из-за неблагоприятных погодных условий.
График работы катка:
- 23 января (четверг): с 17:00 до 22:00;
- 24 января (пятница): с 17:00 до 22:00;
- 25 января (суббота): с 12:00 до 22:00.
Информация о работе катка 26 января будет известна ближе к дате в зависимости от погоды.
Катание будет проходить под музыкальное сопровождение с разнообразной популярной музыкой.
Адрес спортивного комплекса «Метеор»: округ Жуковский, ул. Пушкина, дом № 3 (географические координаты: 55.589229, 38.124316).
Возрастное ограничение — 6+.
Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.
«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.