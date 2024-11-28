Каток в Пестовском парке в Балашихе откроется 1 декабря

Каток в Пестовском парке округа Балашиха откроется 1 декабря. С 16:00 для жителей Балашихи подготовили праздничную программу: мастер-класс от хоккеистов ХК «Витязь», спортивные эстафеты, хоккейный матч ХК «Ратник» с жителями, медиа квиз. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Этой зимой планируем провести здесь турнир по хоккею с шайбой «Русская классика» среди жителей, Зимний кубок спортшколы «Орион». Также по предварительной записи можно будет кататься хоккеистам-любителям или проводить тренировки спортсменам. Как и каждый год, в Пестовском парке будет работать зимняя горка с прокатом тюбингов. В целом весь парк уже украшен в бренде «Зима в Подмосковье» и наполнен атмосферой приближающегося Нового года», — прокомментировал Сергей Юров.

Каток в парке объемом более 1,5 кв. метров, покрытие — искусственный лед, поэтому кататься здесь можно даже при плюсовых температурах. В будние дни работает с 12:00 до 21:30. В выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:30.

Вход бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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