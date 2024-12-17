Каток с искусственным льдом заработал в Ленинском округе

В поселке Мисайлово в Ленинском городском округе на территории стадиона школы № 1 в уже третий сезон подряд действует муниципальный каток с искусственным льдом. Покататься здесь можно абсолютно бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Специальное профессиональное оборудование для заливки и ухода за льдом позволяет, чтобы каток функционировал вплоть до марта и не зависел от колебаний погоды, как катки с естественным покрытием. Каждые полтора часа на площадке выполняются работы по содержанию льда, чтобы он в течение всего дня оставался в идеальном состоянии», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на открытии катка перед жителями микрорайона «Пригород Лесное» продемонстрировали свои навыки воспитанницы секции фигурного катания и юные спортсмены из хоккейной академии имени Алексея Касатонова, которые занимаются поблизости — в Молоково.

«Мы провели мастер-класс, показательную тренировку, чтобы ребята из близлежащих домов и их родители узнали о том, что у них также есть возможность освоить с нашей помощью данный вид спорта», — приводятся в сообщении слова тренера академии Александра Жебелева.

Площадь ледового покрытия — 1,5 тыс. квадратных метров. Возле катка есть теплый павильон со скамейками, где можно переобуться. Здесь же работает прокат коньков и другого оборудования для катания. Ранее сообщалось, что записаться на конкретный сеанс можно при помощи регионального портала «Добродел».

Каток открыт в рамках ежегодного областного проекта «Зима в Подмосковье». В рамках этой инициативы губернатора Андрея Воробьева 6 января 2025 года жителей Ленинского округа здесь, в Мисайлово, ждет ледовое шоу в исполнении звезд фигурного катания под руководством Заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Вход на представление будет бесплатным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.