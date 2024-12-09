Каток с искусственным льдом площадью 1,8 тыс кв метров открылся в Ногинске

В Центральном парке Ногинска состоялось событие, которого так долго ждали все жители — открытие катка, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Праздник открыли юные фигуристы из школы Олимпийского резерва. Гостей ждала насыщенная развлекательная программа и захватывающие моменты на льду. Кроме того, была организована конкурсная программа с призами и подарками. Все желающие смогли покататься под любимые хиты от диджея.

Общая площадь обновленного катка с искусственным льдом составляет 1,8 тыс. кв. метров. На катке проходят спортивно-массовые мероприятия, ледовые спектакли, развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Осуществляется прокат оборудования, заточка коньков, работают персональные камеры хранения вещей. Билеты продаются на кассе перед началом сеанса. На территории есть отапливаемый туалет.

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