Каток с искусственным льдом откроется в Ленинском округе 15 декабря

В Ленинском городском округе этой зимой уже третий год подряд для жителей будет работать муниципальный каток с искусственным льдом на стадионе Мисайловской школы. Его монтаж уже начался, открытие ожидается 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Посещение катка для жителей со своими коньками будет абсолютно бесплатным. Для тех, кто решит арендовать коньки или другой спортивный инвентарь, здесь будет работать прокат. Каток будет открыт ежедневно. Каждые полтора часа площадка будет закрываться на получасовой технический перерыв для поддержания состояния льда», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

Он также отметил, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на катке в Мисайлово запланировано проведение ряда областных мероприятий. Одно из наиболее зрелищных и полюбившихся жителям Ленинского округа — Гала-шоу Ильи Авербуха с участием знаменитых артистов и звезд фигурного катания. Оно состоится в Мисайлово в новогодние каникулы — 6 января.

Всего на территории муниципалитета этой зимой будут работать 23 ледовые площадки, в том числе — на придомовых территориях, на стадионе «Металлург» и в Центральном парке в Видном. Последняя локация в этом году преобразится: по поручению главы Станислава Каторова здесь будет установлено дополнительное световое оборудование и звучать красивая музыка.

Ранее сообщалось, что в Московской области появилась возможность посмотреть актуальное расписание сеансов и забронировать место на катке с помощью приложения «Добродел».

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.