Каток с искусственным льдом откроется в Красногорске зимой

Жители Красногорска смогут насладиться катанием на коньках на стадионе «Зоркий». В зимнее время здесь откроется каток с искусственным льдом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подмосковье всего будет работать 38 таких катков. Они будут расположены в парках и на общественных площадках региона. На каждом катке будут теплые раздевалки и пункты аренды необходимого оборудования. Ледовое покрытие сформируют с помощью специального оборудования для заливки.

Для всех катков обязательно музыкальное сопровождение, праздничное оформление и возможность приобрести горячие напитки.

Стадион «Зоркий» находится по адресу: Красногорск, ул. Пионерская, дом № 31.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.