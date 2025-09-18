Каток обустроят в мкр Лопатинский Воскресенска

Новое пространство для активного отдыха зимой появится на территории спортивного комплекса «Горняк» в мкр. Лопатинский Воскресенска. Каток площадью 2 тыс. кв. м будет открыт для всех желающих уже этой зимой, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с представителями администрации округа и участниками проекта «Хоккейное долголетие» проверили ход строительства катка в спортивном комплексе «Горняк». Сейчас работы подходят к завершению. Поддержку в организации спортивного пространства нам также оказывает воскресенское предприятие «Технониколь». Надеемся, что в конце октября каток уже будет готов, и мы продолжим наши игры на новом, качественном льду, а жители смогут проводить здесь свободное время зимой», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Для комфортного времяпровождения по периметру катка будет организовано освещение, а также установлены теплые раздевалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.