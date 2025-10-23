Каток начали монтировать в Левобережье в Дубне

В этом году в Дубне впервые для жителей будут работать 5 катков. Так, в Левобережье в Дубне обустроят сразу две площадки для катания на коньках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас здесь, на стадионе «Волна», в рамках губернаторской программы идет монтаж катка с искусственным льдом. Рабочие уже собрали пункт проката, помещение для оборудования и кассу. Впереди — монтаж бортов и раскладка холодовых матов.

В этом году есть ряд существенных отличий по обустройству площадок для зимнего отдыха. Каток с искусственным покрытием переехал на старое футбольное поле, а там где он располагался в прошлом году, уже установили хоккейные борта. Здесь оборудуют каток размером 30 на 60 м для профессиональных тренировок. Также для хоккеистов города уже закуплены новые ворота.

«Хоккей — популярная в Дубне игра. Жители просили восстановить хоккейную коробку, которая долгие годы здесь была, но пришла в негодность. В этом году историческая площадка возвращается, как и зимние тренировки наших жителей. При этом хоккейную коробку сделали больше, чем она была до этого», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Параллельно в правобережье продолжаются работы по монтажу катка. В ближайшее время здесь тоже начнут приступать к сборке бортов.

Катки на Молодежной поляне и стадионе «Волна» откроют для всех жителей 1 декабря. Здесь будут бесплатные сеансы катания, а благодаря системе искусственного охлаждения и регулярной обработке лед будет всегда хорошим. Также на правом берегу уже работает крытый каток «Снеговик», а с наступлением холодов по традиции зальют лед на стадионе «Наука».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.