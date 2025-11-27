Каток на улице Панфилова готовят к открытию

На улице Панфилова, вблизи домов № 12 и № 15 завершают подготовку открытой площадки с искусственным льдом. Площадь катка — 1,3 тысячи квадратных метров. Уже в ближайшие выходные, если позволят погодные условия, каток примет первых посетителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На ледовой площадке есть все для комфортного катания: гладкий лед с разноцветной разметкой, теплые раздевалки, пункт проката — если своих коньков нет, их легко взять на месте, заточка коньков

Ледовая площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Уже 1 декабря в регионе стартует новый сезон проекта «Зима в Подмосковье». Этой зимой в Химках будут работать более 20 ледовых площадок, а главная из них — «Театральный каток» — будет традиционно в сквере «Юбилейный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.